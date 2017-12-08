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Общество | На «ПензаИнформ» продолжается прием заявок в конкурсе «Новость года»

08.12.2017|15:22
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1 декабря на портале «ПензаИнформ» стартовал конкурс «Новость года». Его победитель и призеры получат замечательные новогодние подарки.

Обладателю первого места достанется сертификат на 5 000 рублей в крупный продуктовый магазин, где можно приобрести все необходимое к новогоднему столу.

Приз за второе место - сертификат на 2 000 рублей в сеть кондитерских магазинов «ШокоШоп» и сертификат на фотосессию с собаками от питомника «Святозар».

Третье место поделят между собой два участника конкурса. Оба получат по сертификату на 2 000 рублей в «ШокоШоп».

До 14 декабря включительно идет прием заявок от желающих побороться за призы. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно предложить новость с penzainform.ru, которая, на ваш взгляд, стала самой яркой в уходящем 2017 году.

Свой выбор (ссылку на новость) и его обоснование (3-5 предложений) нужно прислать на электронную почту konkurs@penzainform.ru.

В заявке необходимо указать свои имя, фамилию (ими будет подписана предложенная новость) и контактный телефон (номер публиковаться не будет, он нужен для связи с победителями).

Каждый участник может прислать только одну новость.

15 декабря редакция портала выберет из всех присланных новостей 20 (предпочтение будет отдаваться пензенским, а не федеральным новостям), и на «ПензаИнформ» стартует голосование. Оно продлится до 11:00 25 декабря, а в 12:00 в тот же день будут объявлены победитель и призеры. Ими станут те, чьи новости наберут наибольшее число голосов посетителей портала.

Если два человека предложат одну и ту же новость, которую редакция отберет для голосования, то в конкурс проходит первый приславший ее.

Если по результатам голосования будет два победителя, первое место достанется тому, кто прислал свою новость раньше. Аналогичный принцип будет использоваться в случаях со вторым и третьим местами.

С информацией о правилах конкурса можно ознакомиться здесь.

Внимание! Похожий конкурс проходит в группе Penzainform.ru в соцсети «ВКонтакте», там будет свое голосование и свои победители.

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Гость|08.12.2017 15:38|

Заголовок исправьте, писаки.

Имя: Гость
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