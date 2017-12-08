08.12.2017 | 18:30

В доме № 12 на улице Бекешской коммунальщики отключили воду по всему стояку после попытки прочистки труб.

«Соседка с четвертого этажа вызвала аварийку, пришли и к нам прочищать. Ничего не вышло, у нас в результате потекла вода, и нам все перекрыли. Мы водой вообще не пользуемся - негде умыться, помыть посуду», - рассказала местная жительница Юлия.

Сливная труба на верхнем этаже в результате прочистки просто развалилась. Ее куски сантехник бросил тут же на общей кухне. Люди вечером стали звонить в аварийную службу.

«Там ругались матом, мол, мы к вам не приедем, вы нам не нужны, нечего с нами разговаривать и телефон занимать. Пока нам не заменят стояк, воду нам не откроют», - добавила женщина.

Кстати, это не единственная претензия к управляющей компании. В комнате Юлии появляется плесень на стене - в этом виновата сырость из-за подтекающей крыши. Но меры не принимаются.