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Общество | На ул. Бекешской труба рассыпалась в результате ее прочистки

08.12.2017|18:30
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В доме № 12 на улице Бекешской коммунальщики отключили воду по всему стояку после попытки прочистки труб.

«Соседка с четвертого этажа вызвала аварийку, пришли и к нам прочищать. Ничего не вышло, у нас в результате потекла вода, и нам все перекрыли. Мы водой вообще не пользуемся - негде умыться, помыть посуду», - рассказала местная жительница Юлия.

Сливная труба на верхнем этаже в результате прочистки просто развалилась. Ее куски сантехник бросил тут же на общей кухне. Люди вечером стали звонить в аварийную службу.

«Там ругались матом, мол, мы к вам не приедем, вы нам не нужны, нечего с нами разговаривать и телефон занимать. Пока нам не заменят стояк, воду нам не откроют», - добавила женщина.

Кстати, это не единственная претензия к управляющей компании. В комнате Юлии появляется плесень на стене - в этом виновата сырость из-за подтекающей крыши. Но меры не принимаются.

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Гость|08.12.2017 18:58|

penzainform.ru писал(a):

появляется плесень на стене - в этом виновата сырость
Оштрафовать сырость на 1000 р. для защиты законных прав и интересов граждан.

Гость|08.12.2017 19:28|

Сейчас показали сортир на Воровского,вот где мундюаль.

Гость|08.12.2017 19:32|

Сами развалили весь дом,теперь ноют. Самим надо было давно стояки поменять. Привыкли всю жизнь на халяву прокатывать.

Гость|08.12.2017 19:34|

Ракеты падают, к Олимпиаде не допустили, трубы рассыпаются... Слава Великому Пу и единорастам!

Имя: Гость
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