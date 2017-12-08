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Общество | Дети в Земетчинском районе не ходят в школу из-за разрушенной дороги

08.12.2017|14:21
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С наступлением сезона непогод проезжая часть, соединяющая Земетчино и два села, Усердино и Пешенское, оказалась совсем непроходимой. Об этом журналистам «Службы 11» сообщили родители учеников.

«Наши ямы - протяженностью метра по три и глубиной до полуметра. Легковые машины не проезжают, школьный автобус не может проехать, на обочину съехать тоже нет возможности. Дети второй день не ходят в школу», - рассказала по телефону местная жительница Кристина.

Жители двух сел давно стали снимать и выкладывать в интернет ролики о состоянии проезжей части.

На запрос в районной администрации ответили, что в этом году на пять километров проезжей части высыпали асфальтобетонный скол, битые кирпичи и щебень в количестве 250 тонн. Жители склоны не доверять этим данным.

«Недавно привозили немного какого-то скола, но его даже не видно было в грязи», - добавила женщина.

Люди писали в прокуратуру, полицию. В сентябре 2017 года Земетчинский суд обязал районную администрацию устранить дефекты дороги до июня 2018 года. В процессе подготовки материала жители сообщили, что самые большие ямы засыпали песком, а за детьми приехал на школьном автобусе сам директор.

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