07.12.2017 | 14:47

Многие жители дома № 7 на улице 8 Марта радовались, когда осенью в их дворе обустраивали тротуар. Асфальт давно нуждался в ремонте, а тут - мало того, что его заменили, так еще установили бордюры и создали лестницу при подъеме в горку. Правда, нововведение оценили не все.

«Раньше здесь был пологий спуск. И подъем, соответственно. Мы потихонечку поднимались и спускались. Сейчас сделали аллею со ступеньками, она широкая, и для здоровых и молодых это хорошо», - отметила местная жительница Антонина Павловна.

А вот больные люди мучаются - нужно высоко поднимать ноги. Также существуют проблемы и у других прохожих.

«Мамочки с колясками здесь не могут ни подняться, ни спуститься. А если гололед, то как?» - продолжила пенсионерка.

По мнению женщины, сбоку необходимо сделать пандус и установить перила.

«Я здесь, как правило, не хожу. Обхожу любой стороной, лишь бы тут не поднимать», - посетовала женщина.

Сложно подняться и к лавочкам.

«Единственное тенистое место у нас было за мусоркой. Там была песочница, летом там отдыхают старики», - рассказала Антонина Павловна.

Тут тоже рядом с тропинкой нужно установить поручни.