07.12.2017 | 11:18

C четверга, 7 декабря, продлен маршрут автобуса № 70. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы.

70-й автобус перевозит пензенцев и гостей города от микрорайона Запрудный до улицы Российской. Если раньше его конечной остановкой в Запрудном была «По требованию» (ул. Лядова, 64), то теперь ей стала «Арбековская застава».

«Схема движения автобусов муниципального маршрута регулярных перевозок г. Пензы № 70 изменена в целях оптимизации маршрутной сети города», - уточнили в мэрии.