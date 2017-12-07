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Общество | В Пензе автобус № 70 будет ходить до Арбековской Заставы

07.12.2017|11:18
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C четверга, 7 декабря, продлен маршрут автобуса № 70. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы.

70-й автобус перевозит пензенцев и гостей города от микрорайона Запрудный до улицы Российской. Если раньше его конечной остановкой в Запрудном была «По требованию» (ул. Лядова, 64), то теперь ей стала «Арбековская застава».

«Схема движения автобусов муниципального маршрута регулярных перевозок г. Пензы № 70 изменена в целях оптимизации маршрутной сети города», - уточнили в мэрии.

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Гость|07.12.2017 11:31|

А на Заставе оборудовали площадку для стоянки автобусов ? Сортирв поставили,бак для мусора установили?

Гость|07.12.2017 11:50|

Сортир забрать от Эко-квартала не забудьте!

Гость|07.12.2017 11:52|

И в Заставе будет транспортный коллапс. :D Где они там разместятся все?!

Гость|07.12.2017 11:56|

Гость писал(a):

А на Заставе оборудовали площадку для стоянки автобусов ? Сортирв поставили,бак для мусора установили?
Зачем? Сортир это роскошь в наше время для пензенцев и гостей города

Имя: Гость
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