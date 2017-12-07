07.12.2017 | 17:14

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев аплодировал, сидя у телевизора, после того, как узнал, что Владимир Путин будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

Он пережил многие исторические вехи страны и ее руководителей: эпоху Сталина, времена Хрущева, Брежнева, бесконечную смену других руководителей, «перестройку» Горбачева, правление Ельцина. Теперь стал свидетелем того, как Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на очередной президентский срок.

«Я считаю, Путин - один из тех руководителей государства, на которого можно надеяться, и он никогда не допустит развала Российской Федерации», - отметил Владимир Керханаджев.

Это решение было ожидаемо для многих. Такой вариант событий предполагал и председатель Общественной палаты Владимир Подобед. Он считает, что ключевую роль в развитии государства играет именно первое лицо.

По роду своей работы Владимиру Николаевичу приходилось присутствовать на многих мероприятиях, которые проводил Владимир Путин.

«Быстрота мышления, реакция на самые неожиданные вопросы (всего не предусмотришь) как раз и характеризуют уровень его как личности», - отметил Владимир Подобед.

Так получилось, что начало трудовой деятельности Михаила Краснова, ныне заведующего региональным сосудистым центром, совпало с распадом Советского Союзы. Времена были сложными - не было ни медицинского оборудования, ни лекарств. Сейчас система здравоохранения изменилась кардинально, и теперь выполняются сложнейшие хирургические операции с использованием новейших технологий.

«И, безусловно, мы хотели бы стабильности и развития. Революции не хотим. На сегодняшний день, естественно, он самый уважаемый, предсказуемый и понимаемый населением кандидат в президенты», - высказал мнение Михаил Краснов.

«Это право каждого человека, каждого гражданина - выразить свое отношение ко всем кандидатам, которые будут внесены в избирательный бюллетень. Для этого нужно прийти 18 марта на свой избирательный участок и сделать свой выбор», - добавил Владимир Подобед.