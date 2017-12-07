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Общество | Пензенцы высказались по поводу кандидатуры Владимира Путина

07.12.2017|17:14
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Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев аплодировал, сидя у телевизора, после того, как узнал, что Владимир Путин будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

Он пережил многие исторические вехи страны и ее руководителей: эпоху Сталина, времена Хрущева, Брежнева, бесконечную смену других руководителей, «перестройку» Горбачева, правление Ельцина. Теперь стал свидетелем того, как Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на очередной президентский срок.

«Я считаю, Путин - один из тех руководителей государства, на которого можно надеяться, и он никогда не допустит развала Российской Федерации», - отметил Владимир Керханаджев.

Это решение было ожидаемо для многих. Такой вариант событий предполагал и председатель Общественной палаты Владимир Подобед. Он считает, что ключевую роль в развитии государства играет именно первое лицо.

По роду своей работы Владимиру Николаевичу приходилось присутствовать на многих мероприятиях, которые проводил Владимир Путин.

«Быстрота мышления, реакция на самые неожиданные вопросы (всего не предусмотришь) как раз и характеризуют уровень его как личности», - отметил Владимир Подобед.

Так получилось, что начало трудовой деятельности Михаила Краснова, ныне заведующего региональным сосудистым центром, совпало с распадом Советского Союзы. Времена были сложными - не было ни медицинского оборудования, ни лекарств. Сейчас система здравоохранения изменилась кардинально, и теперь выполняются сложнейшие хирургические операции с использованием новейших технологий.

«И, безусловно, мы хотели бы стабильности и развития. Революции не хотим. На сегодняшний день, естественно, он самый уважаемый, предсказуемый и понимаемый населением кандидат в президенты», - высказал мнение Михаил Краснов.

«Это право каждого человека, каждого гражданина - выразить свое отношение ко всем кандидатам, которые будут внесены в избирательный бюллетень. Для этого нужно прийти 18 марта на свой избирательный участок и сделать свой выбор», - добавил Владимир Подобед.

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Гость|07.12.2017 18:59|

penzainform.ru писал(a):

Для этого нужно прийти 18 марта на свой избирательный участок и сделать свой выбор»

Можно не пойти и от этого ничего не изменится.

Гость|07.12.2017 19:01|

Предлагаю не тратить деньги на выборы, т.к. всем уже известно кто победит, а отдать деньги на лечение детей.

Гость|07.12.2017 19:02|

penzainform.ru писал(a):

Времена были сложными - не было ни медицинского оборудования, ни лекарств
Уточните уважаемый "времена" это в период СССР или после распада 1991г?

Гость|07.12.2017 19:04|

penzainform.ru писал(a):

как раз и характеризуют уровень его как личности», - отметил Владимир Подобед.

По количеству двойников это образ собирательный.

Гость|07.12.2017 19:04|

После распада я лежала на сохранении 9месяцев!бесплатно!тогда даже не было понятия давать взятки как сейчас.

Гость|07.12.2017 19:06|

Я против Путина!жить стали хужеее!где обещанные рабочие места в Пензе?Где средняя зп?

Гость|07.12.2017 19:13|

Подтолкни его Россия.

Гость|07.12.2017 19:14|

ну я понимаю все его сильные стороны в политике и тд. ничего против путина не имею. тк особо кроме него кандидатов не вижу. то что выборы бесполезны - согласеню они ничего не изменят. путин будет президентом- это однозначно. НО! он подписал один документ, против которого я ничего против не имею. Но блокировать мои любимые и жизненно необходимые муз-сайты типа muzyka ru. считаю глупым. и только лишь по этому одному поводу проголосую принципиально против путина.

Гость|07.12.2017 19:17|

penzainform.ru писал(a):

Времена были сложными - не было ни медицинского оборудования, ни лекарств. Сейчас система здравоохранения изменилась кардинально, и теперь выполняются сложнейшие хирургические операции с использованием новейших технологий.
Вот по этому за границу и едут лечиться. Т.к.нет квалифицированного мед.персоонала и лекарств с оборудованием.

Гость|07.12.2017 19:19|

Несмотря на то,что жить стало хуже,социальное неравенство выросло в разы(богатые - богатеют,бедные- беднеют),коррупция и казнокрадство в стране достигло невиданных размеров,чванство и пустобрехство чиновников (ни один из майских указов ВВП не выполнен!)все выше и выше, -будет Путин,ибо,как бы ни было войны и рассейского майдана,по сравнению с которым,украинский покажется детской шалостью!

Но,как умный человек, Путин должен понимать, что все мы не вечны, а что будет потом,после него?

Так и будем СМСками собирать на лечение больных детей,когда на одну яхту Усманова можно 10 кардиоцентров,как в Пензе построить?

Гость|07.12.2017 19:21|

ничего менять не надо, у нас и так все хорошо

Гость|07.12.2017 19:23|

Грудинин-вот кто достойный кандидат в президенты!!! Остальные клоуны.

Гость|07.12.2017 19:23|

Гость писал(a):

ничего менять не надо, у нас и так все хорошо
Скоро всё изменится и будет у НАС и ВАС всё ПЛОХО, пока путя рулит.

Гость|07.12.2017 19:25|

Гость писал(a):

Времена были сложными - не было ни медицинского оборудования, ни лекарств

Уточните уважаемый "времена" это в период СССР или после распада 1991г?

У этих говорунов в памяти осталось для всех случаев сравнение с 1913 годом. Они думают, что если бы не Путин, Россия так бы и осталась с сохой!

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