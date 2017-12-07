07.12.2017 | 14:30

Пензенцу Александру Ивановичу пришлось стать спасателем. Он приложил все силы, чтобы не дать умереть от холода пенсионерке.

Женщина упала в узкую траншею в садоводческом товариществе «Казенный сад» и пробыла там долгое время. Поскольку сейчас люди приходят на дачи крайне редко, то шансов на выживание у нее было мало. Александра Ивановича, что называется, судьба послала в тот момент на участок.

«Я вытягивал ее оттуда с помощью веревки, а так бы она погибла. Глубина траншеи около полутора метров, рыли ее в начале октября, и до сих пор она не закопана, все открыто», - рассказал пожилой мужчина.

Земляные работы в «Казенном саду» связаны с прокладкой газопровода. Это давняя мечта всех местных дачников, но она очень тяжело воплощается в реальность.

В этом оказалась виновата вовсе не подрядная организация. Дело в том, что в некоммерческом товариществе затянулась история со сменой власти, из-за чего страдать приходится всем.