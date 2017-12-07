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Общество | Пенсионерка едва не погибла от холода, застряв в траншее в «Казенном саду»

07.12.2017|14:30
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Пензенцу Александру Ивановичу пришлось стать спасателем. Он приложил все силы, чтобы не дать умереть от холода пенсионерке.

Женщина упала в узкую траншею в садоводческом товариществе «Казенный сад» и пробыла там долгое время. Поскольку сейчас люди приходят на дачи крайне редко, то шансов на выживание у нее было мало. Александра Ивановича, что называется, судьба послала в тот момент на участок.

«Я вытягивал ее оттуда с помощью веревки, а так бы она погибла. Глубина траншеи около полутора метров, рыли ее в начале октября, и до сих пор она не закопана, все открыто», - рассказал пожилой мужчина.

Земляные работы в «Казенном саду» связаны с прокладкой газопровода. Это давняя мечта всех местных дачников, но она очень тяжело воплощается в реальность.

В этом оказалась виновата вовсе не подрядная организация. Дело в том, что в некоммерческом товариществе затянулась история со сменой власти, из-за чего страдать приходится всем.

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Гость|07.12.2017 19:06|

Молодец мужик!

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