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Общество | Жительница Чемодановки получит от работодателя 90 000 рублей компенсации

06.12.2017|12:58
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Жительница села Чемодановка, получившая травму на производстве, отсудила у работодателя 90 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

С 1 октября 2005 года по 27 сентября 2010-го женщина работала укладчиком-упаковщиком на заводе. У нее была страховка от несчастных случаев на производстве, а также от профессиональных болезней.

13 февраля 2007 года во время уборки рабочего места женщина поскользнулась на жирном полу, упала в канал с водой и сломала предплечье левой руки.

Согласно составленному акту, если бы с работницей провели необходимый инструктаж, травмы можно было избежать.

Из-за перелома женщина получила бессрочную степень утраты трудоспособности на 20%. Однако в октябре 2007 года ей пришлось выйти на работу из-за тяжелого материального положения. Чтобы смягчить боль, женщина постоянно пила таблетки и делала массаж.

Понесенный ею моральный ущерб она решила компенсировать, подав иск в Бессоновский районный суд. Однако представитель организации-работодателя заявил, что травма не мешала женщине выполнять ее обязанности, а на свое самочувствие она не жаловалась.

Суд постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в пользу истицы в размере 90 000 рублей. Апелляцию работодателя коллегия Пензенского областного суда не удовлетворила.

«Решение вступило в законную силу 5 декабря 2017 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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