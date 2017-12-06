06.12.2017 | 16:11

В пятницу, 8 декабря, на сцене Российского культурного центра в Будапеште покажут постановку «Сублимация любви» Пензенского драматического театра. В Венгрию отправилась труппа под руководством Сергея Казакова.

Сатирическая комедия по пьесе Альдо де Бенедетти получила диплом «За актуальный и тонкий юмор» на международном фестивале «Театральный дивертисмент» в Израиле.

«Ожидается, что представления посетят не только русскоязычные зрители Будапешта, но и коренные жители Венгрии, изучающие русский язык», - сообщили в Пензенском драматическом театре.

В эту европейскую страну пензенские актеры едут уже четвертый раз. В декабре 2012 года они представляли венгерским зрителям «Историю одного преступления» и «День рождения кота Леопольда». В апреле 2014 года для жителей Будапешта сыграли «Героя нашего времени», а в декабре 2015-го – новогоднюю сказку «Волшебное зеркало».