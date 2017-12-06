06.12.2017 | 09:28

Жители сельских районов Пензенской области должны получать медицинские услуги в полном объеме. Такой вывод сделал губернатор Иван Белозерцев в ходе приема граждан в Спасском районе во вторник, 5 декабря.

С жалобами на нехватку в больнице узких специалистов к главе регионов обратились сразу двое местных жителей - Лидия Чеснакова и Дмитрий Данилин. По их словам, в учреждении здравоохранения нет акушера-гинеколога, стоматолога, терапевтов и УЗИ-диагностов. Правда, два раза в неделю в Спасск наведываются выездные бригады, восполняющие дефицит.

«Мы видим проблему, решаем ее, готовим специалистов, обучая их по целевым договорам в медицинских вузах Пензы, Саратова и Самары, дотируем из областного бюджета плату за их обучение, чтобы они после окончания учебного заведения приезжали жить и работать в сельские районы», - объяснил Иван Белозерцев.

Глава региона также сообщил, что до недавнего времени Спасск не мог войти в федеральную программу и получить подъемные средства для медиков, так как имеет статус города, а не села.

«Мы обращались к Президенту РФ, со следующего, 2018 года маленькие города тоже стали туда включать. Для выпускников медицинских вузов это станет новым стимулом ехать в глубинку», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев уточнил, что в настоящее время увеличивается бюджетное финансирование на подготовку врачей среднего звена, а также повышение их квалификации. На то, чтобы закрыть все свободные вакансии в области, потребуется два-три года.

«Конкретно ваша проблема будет решена в следующем году. До этого времени возможен более плотный график работы в Спасске врачебных бригад», - заключил губернатор.