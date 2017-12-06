Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 дек 2017|13:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Общество | В Пензе перенесли открытие памятной доски Василию Глазунову

06.12.2017|11:58
Печать

В Пензе открытие мемориальной доски первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Василию Глазунову состоится раньше намеченного срока. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Инициаторами установки мемориальной доски стали Пензенская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Росичи», региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана, областное отделение межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников».

Первоначально торжественная церемония была запланирована на День Героев Отечества, 9 декабря. Однако стало известно, что она перенесена на четверг, 7 декабря.

Место мероприятия не изменилось: оно состоится у дома № 2 на улице Генерала Глазунова в 14:00.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!