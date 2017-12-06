06.12.2017 | 11:58

В Пензе открытие мемориальной доски первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Василию Глазунову состоится раньше намеченного срока. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Инициаторами установки мемориальной доски стали Пензенская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Росичи», региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана, областное отделение межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников».

Первоначально торжественная церемония была запланирована на День Героев Отечества, 9 декабря. Однако стало известно, что она перенесена на четверг, 7 декабря.

Место мероприятия не изменилось: оно состоится у дома № 2 на улице Генерала Глазунова в 14:00.