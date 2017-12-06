06.12.2017 | 11:33

Прокуратура Октябрьского района г. Пензы добилась выплаты задолженности по заработной плате работникам строительной организации ООО «Ренттехсервис». Люди не получили денег за сентябрь в общей сумме более 300 000 рублей.

Так как генеральный директор ООО «Ренттехсервис» назначил главного бухгалтера ответственным за выплату зарплат, то именно на последнего был наложен штраф в размере 15 000 рублей.

«Руководителю прокурором района внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. По итогам его рассмотрения бухгалтер организации привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Все деньги, поступающие на расчетный счет ООО «Ренттехсервис», стали расходоваться на выплату зарплат. В результате работники получили причитающиеся деньги.