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Общество | В Пензе ООО «Ренттехсервис» выплатило работникам долг по зарплате

06.12.2017|11:33
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Прокуратура Октябрьского района г. Пензы добилась выплаты задолженности по заработной плате работникам строительной организации ООО «Ренттехсервис». Люди не получили денег за сентябрь в общей сумме более 300 000 рублей.

Так как генеральный директор ООО «Ренттехсервис» назначил главного бухгалтера ответственным за выплату зарплат, то именно на последнего был наложен штраф в размере 15 000 рублей.

«Руководителю прокурором района внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. По итогам его рассмотрения бухгалтер организации привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Все деньги, поступающие на расчетный счет ООО «Ренттехсервис», стали расходоваться на выплату зарплат. В результате работники получили причитающиеся деньги.

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Гость|06.12.2017 12:58|

Что такое 300 тысяч?! 10 работников или зарплаты белые по 5 тысяч?!

Имя: Гость
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