06.12.2017 | 16:03

В Пензе отметили День памяти небесного покровителя русского воинства - святого благоверного князя Александра Невского. В храме, расположенном на территории артиллерийского института, состоялся престольный праздник. На богослужении присутствовали и военные, и гражданские.

Великий полководец, дипломат, государственный деятель в свои 20 лет прославился победами над немецкими и шведскими войсками на Чудском озере и Неве. Католики навязывали ему свою веру.

«Он жил в непростое время - и с востока, и с запада всячески пытались разрушить нашу государственность. Святой благоверный князь стоял на страже, прежде всего, интересов православия, интересов христианства», - рассказал настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского иеромонах Дорофей.

За вклад в сохранение на Руси православной веры новгородский князь Александр Невский еще в годы царствования Ивана Грозного был причислен к лику святых. Он почитается во всем православном мире, в его честь построены храмы во многих уголках планеты.

«Сердечно всех вас поздравляю с праздником и всем вам желаю молитв нашего небесного покровителя. Храни вас господь!» - обратился к прихожанам иеромонах Дорофей.

Этот день считается особым для всех Александров.