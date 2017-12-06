06.12.2017 | 15:50

Месячник по борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции будет действовать на территории Пензенской области до 5 января 2018 года. Главная его задача - постараться очистить регион от фальшивого и зачастую опасного для жизни алкоголя. В 2017 году в регионе зафиксировано 182 случая отравления контрафактом.

«Мы должны рассказывать, особенно подрастающему поколению, о вреде алкоголизма. Человек из нормального члена общества превращается в овощ, бесформенное существо, которое беспокоится только о том, как бы найти и употребить этот алкоголь», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Проверки торговых точек и предприятий общественного питания проходили в течение всего года. По данным управления Минсельхоза, было выявлено 104 факта продажи алкогольной продукции с нарушениями, в том числе 67 случаев реализации без лицензии. У полицейских статистика более шокирующая - за 11 месяцев 2017 года пресечено свыше 880 нарушений в сфере незаконного производства и оборота этилового спирта.

«Возбуждено 168 уголовных дел - это больше практически на 20%, чем в прошлом году. Было возбуждено 5 уголовных дел за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, 10 уголовных дел за производство, приобретение, хранение и сбыт продукции без маркировки», - доложил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

В ходе месячника по борьбе с незаконным оборотом алкоголя будут усилены рейдовые мероприятия и профилактическая работа.