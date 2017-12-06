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Общество | На улице Сухумской столб со знаками загораживает светофор

06.12.2017|18:07
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Водителям, которые намереваются выехать с улицы Сухумской на Терновского, предложен временной отрезок всего в 10 секунд - именно столько здесь горит зеленый сигнал светофора.

Задача архисложная, так как на крайней правой полосе, выделенной для поворота, есть препятствие. Столб, на котором закреплена табличка «Cтоп» и знаки «Пешеходный переход» и «Уступи дорогу» установили так, что он закрыл собой регулировщика.

«Почему так поставили - неизвестно», - высказал недоумение один из водителей.

«Плохо, не видно светофор», - заметил еще один пензенец.

«За машинами вообще ничего не видно, я вот не вижу!» - отметил очередной автомобилист.

Пока это один недочет на новой дороге, но, как отмечают водители, весьма существенный. Чтобы ликвидировать данную помеху, нужно просто перенести столб чуть в сторону. Все равно работы по благоустройству тротуара до конца не завершены.

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Гость|06.12.2017 18:40|

А сказали что сделали реконструкцию и проблем с выездом нет!!!( соврали?)

Гость|06.12.2017 18:41|

с утра уже 23 секунды. слишком много для села

Гость|06.12.2017 19:02|

Там еще на против магазина "Сура" знак "Движение по полосам" установлен вверх ногами.

Имя: Гость
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