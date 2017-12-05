05.12.2017 | 14:29

В воскресенье, 3 декабря, в Заречном завершился финальный этап IV городского конкурса отцов «Лучшее призвание - быть папой», стартовавший в феврале.

Весь год конкурсанты проходили различные этапы состязания пап и набирали за выполнение заданий баллы.

В первом туре отцы знакомились друг с другом и решали викторины на смекалку и сообразительность. Вторым этапом был квест, в котором принимали участие семьи конкурсантов. Затем главы семейств за круглым столом обсудили вопросы воспитания и обменялись опытом. Последним этапом стал смотр театрализованных постановок «Папа - воспитатель».

«По итогам всех конкурсов абсолютным победителем, обладателем Гран-при и звания «лучший папа» стал Андрей Тюканкин. Первое место присудили Роману Кутыркину. Второе поделили Виталий Ионайтис и Георгий Давыдов. А третье место досталось Александру Малышеву», - сообщает портал «Заречье сегодня».