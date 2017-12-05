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Общество | В сквере Дзержинского и Олимпийском парке могут установить камеры

05.12.2017|11:13
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В Пензе в сквере имени Дзержинского и на входе в Олимпийский парк со стороны улицы Гагарина должны установить камеры видеонаблюдения. Поручение проработать этот вопрос мэр Виктор Кувайцев дал и. о. начальника управления по делам ГОЧС Александру Дерябину.

Данные меры должны повысить безопасность всего населения и прежде всего детей во время новогодних каникул, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также в Пензе с 27 ноября по 27 декабря проходит месячник по обеспечению безопасности дорожного движения «Сохрани детям жизнь».

«Знаю, что такая работа в школах города ведется постоянно, но в рамках месячника необходимо ее усилить. Чтобы родители были начеку, а дети понимали, какие опасности их подстерегают», - обратился Виктор Кувайцев к начальнику управления образования Юрию Голодяеву.

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