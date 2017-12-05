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Общество | В Пензенской области заболеваемость РВИ ниже эпидемического порога

05.12.2017|10:46
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В течение 48-й недели текущего года в Пензенской области было зарегистрировано 2 529 случаев респираторно-вирусной инфекции - 185,9 на 100 тысяч населения. За этот период переболело 0,19% населения региона, в том числе 0,43% детей до 14 лет.

Заболеваемость РВИ ниже эпидемического порога на 11,4%, по сравнению с предыдущей неделей ее уровень возрос на 5%.

В областном центре в течение 48-й недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 1 465 случаев, что соответствует 281 на 100 тысяч населения.

Заболеваемость населения гриппом не регистрируется.

Источник — фото Pixabay.com
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