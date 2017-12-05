05.12.2017 | 14:26

Старинный пензенский храм открыл страшную тайну. Под сводами Введенской церкви были найдены останки пяти человек. Их обнаружили во время проведения ремонтных работ, когда вскрывали полы и разгребали мусор.

«Чьи это кости? Может, священника, отца Стефана Филаретова, и священников, которые там были. Храм насчитывает 250-летнюю историю, возможно все. Но чтобы определить, кто это, нужно делать экспертизу», - прокомментировал настоятель Введенской церкви протоиерей Святослав Рудый.

Однако люди, нашедшие массовое захоронение, уже сделали некоторые выводы. Есть версия, что мертвые оказались в яме с мусором в 30-е годы прошлого века, во времена большевистских гонений на церковь.

«Если бы кого-то захоронили специально, то обложили бы аккуратно кирпичом. А останки лежали кучками - там и здесь. Мое мнение, здесь кого-то расстреляли и похоронили», - предположил прихожанин Михаил Рудый.

То, что пять человек приняли мученическую смерть в храме, доказывают следы на останках.

«Наверное, череп пробит выстрелом из ружья, потому что отверстие круглое, как от пули», - добавил Михаил Рудый.

Кстати, летом во время ремонта церкви из земли была извлечена часть закладного камня, которая датируется 1767 годом. Это время начала строительства Введенского храма.