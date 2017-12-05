05.12.2017 | 10:48

За 11 месяцев 2017 года по программе «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2020 годы» в регион переехало 950 человек в составе 514 семей.

Большинство из них – граждане Армении, Казахстана, Узбекистана и Украины. Также переездом в Пензенскую область интересуются жители Азербайджана, Беларуси, Ирана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, средний возраст участников программы – 29 лет.