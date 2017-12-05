Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 дек 2017|11:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.91  |  $  58.99
 

Общество | В 2017 году в Пензенскую область переехало 514 семей соотечественников

05.12.2017|10:48
Печать

За 11 месяцев 2017 года по программе «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2020 годы» в регион переехало 950 человек в составе 514 семей.

Большинство из них – граждане Армении, Казахстана, Узбекистана и Украины. Также переездом в Пензенскую область интересуются жители Азербайджана, Беларуси, Ирана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, средний возраст участников программы – 29 лет.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!