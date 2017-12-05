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Общество | Тестирование пензенских учащихся на наркотики может стать обязательным

05.12.2017|09:46
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Пензенский минздрав предложил сделать тестирование учащихся на наркотики обязательным. С такой инициативой выступила заместитель министра здравоохранения Оксана Чижова на заседании антинаркотической комиссии в региональном правительстве в понедельник, 4 декабря.

Речь шла о социально-психологическом и медицинском тестировании среди учащихся школ, колледжей и вузов, направленном на раннее выявление потребления наркотиков и психотропных веществ.

«В этом году у нас не выявлено детей, которые бы употребляли психоактивные вещества. Смертельные случаи регистрировались в возрастной группе от 24 до 47 лет», - уточнила Оксана Чижова.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, достаточно ли финансовых средств на проведение тестирования.

«Средств достаточно, но мы все-таки считаем, что для повышения эффективности оно должно быть обязательным», - ответила Оксана Чижова.

В настоящее время подросток в возрасте от 15 лет может самостоятельно отказаться от участия в испытаниях. В случае с младшими школьниками написать заявление на отказ могут их родители.

Глава региона отметил, что тогда надо вести более наступательную профилактическую кампанию: и в личных беседах, и в Интернете рассказывать и показывать, как и отчего подростки гибнут.

«Может быть, нужно разговаривать с теми детьми, которые ведут правильный образ жизни, готовы помочь другим, чтобы они нам подсказали. Надо к детям обращаться, они сегодня продвинутые. Методы, которые мы применяем, наверное, сегодня уже неэффективны», - отметил Иван Белозерцев.

На заседании было высказано и еще одно инициативное предложение. Главный нарколог Пензенской области Юрий Уткин заявил, что в системе регистрации и ведения наркозависимых есть слабое место: такой человек имеет право написать заявление и отказаться от наблюдения в диспансерной группе.

«Я ставил этот факт перед главным наркологом Российской Федерации и всем медицинским сообществом», - уточнил Юрий Уткин.

«Я надеюсь, к нам из медицинского высокого сообщества на открытие перинатального центра приедут. Давайте аргументированное письмо подготовим. Давайте настаивать на тех предложениях, изменениях, которые мы хотели бы видеть в этом постановлении», - заключил губернатор.

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Гость|05.12.2017 10:25|

По закону такие тесты не только не обязательны, но даже нарушают сам закон.

Гость|05.12.2017 10:26|

Очередная кормушка для депутатов, с родителей будут драть в три шкуры, поборы в школах и детсадах то вроде как отменили :)

Гость|05.12.2017 10:30|

полностью поддерживаю обязательное тестирование, наркотики - настоящая беда современного общества

Гость|05.12.2017 10:31|

Гость писал(a):

наркотики - настоящая беда современного общества
особенно легальные, такие как алкоголь и никотин... правда на это всем пофиг

Гость|05.12.2017 10:31|

penzainform.ru писал(a):

Я надеюсь, к нам из медицинского высокого сообщества на открытие перинатального центра приедут. Давайте аргументированное письмо подготовим. Давайте настаивать на тех предложениях, изменениях, которые мы хотели бы видеть в этом постановлении», - заключил губернатор.
кроме губернатора и его команды, видимо никто больше их видеть не хочет, и считает идиотизмом

Гость|05.12.2017 10:38|

Сделать тестирование обязательным - это правильно! Если дети будут знать о проведении такого тестирования, многих это сможет удержать от соблазна попробовать наркотик. И слава Богу! Поддерживаю - надо жёстче бороться с этим злом!

Гость|05.12.2017 10:39|

Тестирование всей молодёжи обязательно. Придурков полно!

Гость|05.12.2017 10:40|

О правах человека и свободе выбора при тестировании кричат, по видимому, либо наркоторговцы, либо полные идиоты. Давно пора закрутить гайки в этом вопросе - обезопасить наших детей от этой дряни!

Гость|05.12.2017 10:41|

Гость писал(a):

Гость|05.12.2017 10:40|

Тестирование всей молодёжи обязательно. Придурков полно!

Поддерживаю!

Гость|05.12.2017 10:44|

О закручивании гаек кричат, по видимому, те, кто привык жить с оглядкой на "правильное мнение". Продолжайте в том же духе! Вы - очень ценный кадр для нашего репрессивного государства!

Гость|05.12.2017 10:45|

Гость писал(a):

обезопасить наших детей от этой дряни!
если бы хотели обезопасить, давно бы уже прикрыли все точки, любой участковый занет где у него торчки живут, и всем пофиг, т.к. звездочки на погонах вырастают от поимки распространителей, бенд, а не мелкой шушеры, которая и толкает подросткам дрянь. На каждой стене куа телефонов и адресов незакрашена по полгода висит. Зато можно содрать денег с итак бедных родителей и выдать это все за заботу одетях. Еще пусть в детсадах введут тестирование или яслях

Гость|05.12.2017 10:48|

Так может с депутатов начать?

Интересны результаты

Гость|05.12.2017 10:53|

Депутаты, администрация, правительство и т.п. гос чиновники, действительно, а где ваши результаты тестов?

И если пошла такая компания "заботы о детях", где результаты тестирования на наркотики педагогов, что учат наших детей?

Гость|05.12.2017 11:10|

Да пусть делают обязательными. Несколько исков от родителей, штрафы и тут самодурам откроется истина про конституционные права.

Гость|05.12.2017 11:15|

А что вы так боитесь тестирования?Есть причина?В этом плане губернатор-молодец!

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