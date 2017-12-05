05.12.2017 | 09:46

Пензенский минздрав предложил сделать тестирование учащихся на наркотики обязательным. С такой инициативой выступила заместитель министра здравоохранения Оксана Чижова на заседании антинаркотической комиссии в региональном правительстве в понедельник, 4 декабря.

Речь шла о социально-психологическом и медицинском тестировании среди учащихся школ, колледжей и вузов, направленном на раннее выявление потребления наркотиков и психотропных веществ.

«В этом году у нас не выявлено детей, которые бы употребляли психоактивные вещества. Смертельные случаи регистрировались в возрастной группе от 24 до 47 лет», - уточнила Оксана Чижова.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, достаточно ли финансовых средств на проведение тестирования.

«Средств достаточно, но мы все-таки считаем, что для повышения эффективности оно должно быть обязательным», - ответила Оксана Чижова.

В настоящее время подросток в возрасте от 15 лет может самостоятельно отказаться от участия в испытаниях. В случае с младшими школьниками написать заявление на отказ могут их родители.

Глава региона отметил, что тогда надо вести более наступательную профилактическую кампанию: и в личных беседах, и в Интернете рассказывать и показывать, как и отчего подростки гибнут.

«Может быть, нужно разговаривать с теми детьми, которые ведут правильный образ жизни, готовы помочь другим, чтобы они нам подсказали. Надо к детям обращаться, они сегодня продвинутые. Методы, которые мы применяем, наверное, сегодня уже неэффективны», - отметил Иван Белозерцев.

На заседании было высказано и еще одно инициативное предложение. Главный нарколог Пензенской области Юрий Уткин заявил, что в системе регистрации и ведения наркозависимых есть слабое место: такой человек имеет право написать заявление и отказаться от наблюдения в диспансерной группе.

«Я ставил этот факт перед главным наркологом Российской Федерации и всем медицинским сообществом», - уточнил Юрий Уткин.

«Я надеюсь, к нам из медицинского высокого сообщества на открытие перинатального центра приедут. Давайте аргументированное письмо подготовим. Давайте настаивать на тех предложениях, изменениях, которые мы хотели бы видеть в этом постановлении», - заключил губернатор.