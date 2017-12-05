05.12.2017 | 14:27

Муниципальному хореографическому ансамблю «Зоренька» исполнилось 43 года. Танцоры прославленного пензенского коллектива по традиции отметили это событие на сцене областной филармонии.

«В канун дня рождения приходят наши самые близкие друзья - наши бывшие воспитанники, наши бывшие танцоры. И, конечно, сегодняшние артисты стараются изо всех сил», - отметила художественный руководитель ансамбля Наталья Яничкина.

К этому выступлению именинники готовились несколько месяцев. В праздничную программу вошли как старые, полюбившиеся пензенцам номера, так и премьеры хореографических постановок, специально для которых были сшиты новые костюмы.

Следующий большой концерт «Зореньки» состоится в марте 2018 года, он будет посвящен Международному женскому дню. Традицию поздравлять дам таким образом ввел еще основатель ансамбля, заслуженный работник культуры Юрий Яничкин.