Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 дек 2017|19:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.63  |  $  58.69
 

Общество | Пензенский хореографический ансамбль «Зоренька» отметил свое 43-летие

05.12.2017|14:27
Печать

Муниципальному хореографическому ансамблю «Зоренька» исполнилось 43 года. Танцоры прославленного пензенского коллектива по традиции отметили это событие на сцене областной филармонии.

«В канун дня рождения приходят наши самые близкие друзья - наши бывшие воспитанники, наши бывшие танцоры. И, конечно, сегодняшние артисты стараются изо всех сил», - отметила художественный руководитель ансамбля Наталья Яничкина.

К этому выступлению именинники готовились несколько месяцев. В праздничную программу вошли как старые, полюбившиеся пензенцам номера, так и премьеры хореографических постановок, специально для которых были сшиты новые костюмы.

Следующий большой концерт «Зореньки» состоится в марте 2018 года, он будет посвящен Международному женскому дню. Традицию поздравлять дам таким образом ввел еще основатель ансамбля, заслуженный работник культуры Юрий Яничкин.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!