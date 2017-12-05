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Общество | Пензенские волонтеры не знают о Дне добровольца

05.12.2017|17:41
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Пензячка Татьяна Медведева ежедневно сама готовит еду и развозит ее по свалкам - женщина кормит лиц без определенного места жительства. Она волонтер. Татьяна надеется, что таких как она добрых сердцем людей много.

«Нам нужны помощники на кухню для приготовления пищи, нужны добровольцы, чтобы помогать кормить бездомных при выезде», - рассказала волонтер.

Татьяна Медведева даже не знала, что теперь у нее и коллег есть свой профессиональный праздник. По указу президента 5 декабря отныне в стране отмечается День добровольца.

Большинство из тех, кто причисляет себя к таковым, не отмечают торжество. Мм просто некогда - работа, семья, а еще дополнительная нагрузка, за которую никто не платит. Но Татьяна и ее напарники регулярно слышат слова благодарности.

«Дай бог им здоровья, дай бог им самого наилучшего», - пожелала добровольцам женщина без определенного места жительства Ирина Александровна.

А Роману Бортникову «спасибо» никто не говорит, просто потому, что его подопечные могут только мяукать и гавкать. Мужчина больше 5 лет занимается тем, что подбирает брошенных кошек и собак.

«У нас в Пензе вообще очень плохо с помощью бездомным животным. Нормального приюта вообще нет», - отметил он.

У Романа много близких по духу людей. Например, одна из коллег-волонтеров привезла только что найденных на улице котят.

«Мы просто не можем пройти мимо. Уже очень холодно, и у них просто не было бы шанса выжить», - подчеркнула волонтер Елена Албутова.

Добровольцев в Пензе сотни, это люди разного пола и возраста. Они помогают ухаживать за инвалидами, больными, сдают кровь, приносят одежду и продукты малообеспеченным. Большинство горожан бесплатно трудиться на благо ближнего не готовы. Но тем, кто это делает, говорят «спасибо».

«Мир не без добрых людей. Кто-то должен делать добро», - отметила пензячка.

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Гость|05.12.2017 22:35|

Татьяна Медведева как вас найти?Журналисты вы бы хоть адрес писали или телефон куда обращаться.

Гость|05.12.2017 22:38|

У кого-нибудь есть ненужные вам ледове коньки - для сельской школы?

Гость|06.12.2017 06:18|

Волонтер чужих дел и чужих афёр

Гость|06.12.2017 07:17|

Давно уже все про дно знают. Достигли его. Или нет?

Гость|06.12.2017 08:43|

Адрес центра: Пензенское епархиальное управление, г. Пенза, Советская пл., 1.

Координатор: Татьяна Медведева, тел. 53-24-62, 8 (902) 352-24-62.

Гость писал(a):

Гость|05.12.2017 22:35|

Татьяна Медведева как вас найти?Журналисты вы бы хоть адрес писали или телефон куда обращаться.

Имя: Гость
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