05.12.2017 | 13:58

О спокойной обстановке во дворе двух домов на улице Лядова теперь можно только мечтать. ТСЖ «Мираж-2», обслуживающее дом № 52, установило ворота и тем самым перекрыло подъезд к дому № 58. Местные жители, конечно, были возмущены этим фактом, и разразился скандал.

Еще в прошлом году встал вопрос о ремонте проезжей части, которая находится перед Лядова, 52, на отмежеванной территории и ведет к дому № 58.

По словам председателя соседнего ТСЖ, смета была завышенной - 120 тысяч рублей, разделенных пополам, по 60 тысяч с дома.

«На общем собрании обсуждался вопрос благоустройства нашей территории. Подрядчик, который асфальтировал дорогу, пообещал цену в два раза меньше. Но председатель сказал, что его не интересуют деньги, они однозначно будут перекрываться», - рассказала председатель ТСЖ «Монолит» (ул. Лядова, 58) Татьяна Колтыгина.

«Монолиту» предложили объездной путь через гаражи. Но дорога там представляет собой рыхлую почву, на которую администрация района высыпала немного крошки.

«Видно колеи, которые здесь были по осени, машины просто вставали», - отметила член ТСЖ «Монолит» Елена.

«Пусть подают в суд. Они обнаглели до беспредела», - прокомментировал председатель ТСЖ «Мираж-2» (ул. Лядова, 52) Вячеслав Танцерев.

В чем в данном случае выражается наглость и на что вправе претендовать жильцы дома, лишенного дороги, видимо, так и придется решать Фемиде.