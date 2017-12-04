04.12.2017 | 14:45

В Пензе 126 многоквартирных домов, пять школ и столько же детских садов 4-5 декабря остались без отопления. Правда, людей о предстоящем отключении не предупредили - ни одного объявления не было на подъездах пятиэтажек на проспекте Победы и улице Вяземского. Всему виной дефект трубопровода, который был обнаружен недалеко от гаражей на улице Нахимова.

«Летом этот участок подвергался гидравлическим испытаниям, но данное место повреждения не было выявлено. Сейчас мы имеем другое давление - зимний гидравлический режим, повышается температура носителя. В следующее межсезонье мы обратим внимание на данный участок», - отметил и. о. технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов.

Утечку, по его словам, обнаружили еще на прошлой неделе, но приступать к ремонту трубы решили, только когда на улице установилась плюсовая температура. Однако оттепель за окном горожан совсем не радует.

«Особенно старым людям тяжело в холоде сидеть. Не знаю, почему они так топят, вот уже целую неделю батареи еле-еле теплые», - рассказала одна из местных жителей.

«У меня жена молодая, соседка, если что - не дадут замерзнуть», - похвастался другой пензенец.

В официальный список отключаемых детских садов «Олененок» не попал, но ближе к полудню батареи в дошкольном учреждении стали остывать.

«Детей столько же, сколько и в пятницу было, - 204 ребенка. Детский сад работает в обычном режиме», - подчеркнула заведующая детским садом № 111 Галина Кирилина.

На то, чтобы восстановить трубу, вернуть тепло в дома пензенцев и учреждения образования, энергетики взяли 24 часа.

«Должны управиться в срок. Проведены необходимые подготовительные мероприятия», -добавил Дмитрий Шелехов.