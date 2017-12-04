04.12.2017 | 11:02

Среди россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере иракского Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада, есть жительницы Пензенской области.

Поименный список россиянок с детьми опубликовало РИА Новости в понедельник, 4 декабря. Его передала агентству член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. Она входит в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, которые были вывезены мужьями на территорию, подконтрольную ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).

Одна из числящихся в списке женщин, 1981 года рождения, - из Кузнецкого района Пензенской области, с ней трое детей (два мальчика и девочка). Другая, 1982 года рождения, - из Городищенского района, у нее пятеро детей (три мальчика и две девочки).

Кроме того, в списке есть несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения из Городищенского района, с ней мальчик.

Помимо уроженок Сурского края, в списке значатся женщины из Москвы, Башкирии, Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени, Волгоградской и Ярославской областей, Дагестана и даже парижанка, родившаяся в Чечне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада.