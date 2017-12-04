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Общество | В иракской тюрьме находятся женщины из Пензенской области с детьми

04.12.2017|11:02
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Среди россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере иракского Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада, есть жительницы Пензенской области.

Поименный список россиянок с детьми опубликовало РИА Новости в понедельник, 4 декабря. Его передала агентству член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. Она входит в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, которые были вывезены мужьями на территорию, подконтрольную ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).

Одна из числящихся в списке женщин, 1981 года рождения, - из Кузнецкого района Пензенской области, с ней трое детей (два мальчика и девочка). Другая, 1982 года рождения, - из Городищенского района, у нее пятеро детей (три мальчика и две девочки).

Кроме того, в списке есть несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения из Городищенского района, с ней мальчик.

Помимо уроженок Сурского края, в списке значатся женщины из Москвы, Башкирии, Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени, Волгоградской и Ярославской областей, Дагестана и даже парижанка, родившаяся в Чечне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|04.12.2017 11:31|

Вот и законы Шариата.....

Гость|04.12.2017 11:39|

Пусть там гниют

Гость|04.12.2017 11:42|

что искали-то нашли.

Гость|04.12.2017 11:47|

Почему-то их не жалко! Надо было раньше думать, если есть чем?!

Гость|04.12.2017 11:53|

Но детишек жалко

Гость|04.12.2017 11:53|

А как же "русские своих не бросают"?

Гость|04.12.2017 11:55|

вопрос не коректный и задан не месту

Гость|04.12.2017 12:07|

Гость писал(a):

А как же "русские своих не бросают"?
Они не русские , глупыш .

Гость|04.12.2017 12:21|

Ну, прочитала я этот список. Особенно поразила одна гражданка 1997 года рождения с шестью детьми. Как такое может быть? Предлагаю детей вернуть, а мамаш там оставить. Они же сознательно туда уехали.

Гость|04.12.2017 12:27|

Да-да! Верните детишек! Они потом вырастут (особенно мальчики) и за родителей отомстят. Тем же благодетелям...

Гость|04.12.2017 12:32|

penzainform.ru писал(a):

Одна из числящихся в списке женщин, 1981 года рождения, - из Кузнецкого района Пензенской области, с ней трое детей (два мальчика и девочка). Другая, 1982 года рождения, - из Городищенского района, у нее пятеро детей (три мальчика и две девочки).
а что они там делали?

Гость|04.12.2017 12:33|

Гость писал(a):

Да-да! Верните детишек! Они потом вырастут (особенно мальчики) и за родителей отомстят. Тем же благодетелям...
Это уж как воспитать. Организация "Лебенсборн" так мозги промыла славянским детишкам, что они себя до старости считали немцами.Или янычары - такая же фигня. Так что при правильной установке наоборот, станут супер-патриотами.

Гость|04.12.2017 12:34|

Вот все понимаю, но как там оказалась 14 летняя несовершеннолетняя девочка, да и еще со своим ребенком. Где же ее родители?

Гость|04.12.2017 12:38|

Ужас, и наши землячки там. Да как их много-то.

Имя: Гость
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