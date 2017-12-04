04.12.2017 | 13:51

В воскресенье, 3 декабря, в Бессоновском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

В 18:20 на 655-м километре трассы М5 «Урал», в районе села Бакшеевка, автомобиль SsangYong с 36-летним водителем за рулем съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии семилетний мальчик, находившийся в салоне иномарки, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.