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Общество | В бессоновкой больнице не устранили нарушения, выявленные в 2016 году

04.12.2017|11:28
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Бессоновскую районную больницу оштрафовали за невыполнение в срок законного предписания об устранении нарушений СанПиН.

Так, в кабинетах забора крови, гинеколога и в биохимической лаборатории не восстановили внутреннюю отделку, в перевязочном кабинете хирургического отделения ремонт провели лишь частично, оставив трещины на стенах.

Линолеум в прививочном кабинете приемного отделения, в палатах № 8, 9, 10 хирургического отделения также заменили только местами. В двух палатах терапевтического отделения тумбочки были оклеены самоклеющейся пленкой лишь частично, одежда хранилась в открытом виде.

Кроме того, в ФАП села Блохино прививочный кабинет не оборудован раковиной с подводкой холодной и горячей воды; в ФАП поселка Полевого не произведен ремонт в процедурном кабинете и комнате хранения отходов, кабинеты не оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения; в ФАП села Лопуховка в смотровом кабинете нет горячей воды и резервного источника ГВС.

Предписание было выдано Бессоновской районной больнице еще в октябре прошлого года, но до сих пор не исполнено в полном объеме. За это мировой судья назначил учреждению здравоохранения штраф в размере 10 000 рублей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Гость|04.12.2017 12:40|

Кто главврач этой помойки?

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