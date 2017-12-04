04.12.2017 | 11:28

Бессоновскую районную больницу оштрафовали за невыполнение в срок законного предписания об устранении нарушений СанПиН.

Так, в кабинетах забора крови, гинеколога и в биохимической лаборатории не восстановили внутреннюю отделку, в перевязочном кабинете хирургического отделения ремонт провели лишь частично, оставив трещины на стенах.

Линолеум в прививочном кабинете приемного отделения, в палатах № 8, 9, 10 хирургического отделения также заменили только местами. В двух палатах терапевтического отделения тумбочки были оклеены самоклеющейся пленкой лишь частично, одежда хранилась в открытом виде.

Кроме того, в ФАП села Блохино прививочный кабинет не оборудован раковиной с подводкой холодной и горячей воды; в ФАП поселка Полевого не произведен ремонт в процедурном кабинете и комнате хранения отходов, кабинеты не оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения; в ФАП села Лопуховка в смотровом кабинете нет горячей воды и резервного источника ГВС.

Предписание было выдано Бессоновской районной больнице еще в октябре прошлого года, но до сих пор не исполнено в полном объеме. За это мировой судья назначил учреждению здравоохранения штраф в размере 10 000 рублей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.