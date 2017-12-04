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Общество | Семье Фейгиных, где родилась тройня, предоставят земельный участок

04.12.2017|17:40
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Ольга Фейгина стала многодетной мамой, а у ее старшей дочки появились сразу два брата и сестра.

«У меня очень хороший муж - поддержал меня, сказал: «Не переживай, это счастье! Это радость! Если бог дал, значит, справишься со всем этим. Просто так боженька не дает», - рассказала многодетная мама.

Несмотря на то, что им несколько дней от роду, каждый из малышей уже показывает свой характер.

«Кто-то спокойный, кто-то более требовательный: «Хочу кушать и ждать не буду!» Ну за это время я уже сориентировалась, кого первым покормить, а кто подождет», - поделилась внимательная мать.

Пока Ольга готовилась к торжественной выписке, внизу ее и ребятишек ждали родные, друзья и, конечно же, супруг.

«Как можно не поддерживать любимую женщину в такой счастливый момент? Я был очень рад! У меня не опустились руки, они у меня только поднимаются, потому что нужна будет колоссальная помощь от меня лично», - отметил многодетный отец.

Помимо большого пополнения в семье, у Фейгиных из села Засечного появился еще один повод для радости. Администрация Пензенского района взялась помочь в решении их жилищной проблемы и готова предоставить земельный участок - такому количеству народа в однокомнатной квартире станет тесновато.

«Я думаю, что детки будут достойными продолжателями вашего рода, тех традиций, которые заложены в вашей семье», - поздравил счастливых родителей глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Кстати, в этом году в области родились четыре тройни. Три из них - из Пензенского района.

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Гость|04.12.2017 19:19|

penzainform.ru писал(a):

взялась помочь в решении их жилищной проблемы и готова предоставить земельный участок
А им это надо? Это ещё одна проблема - продать или ввязаться в бесполезную при наших деньгах стройку.

Гость|04.12.2017 19:23|

Помогли они. Чтобы построить дом надо стоимость 10 или даже 20 таких участков

Гость|04.12.2017 19:24|

Да уж... С четырьмя детьми они на что строится будут? Тут жилье готовое нужно давать.

Гость|04.12.2017 19:28|

Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так http://maskanomera.blogspot.com то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!

Гость|04.12.2017 19:40|

Какая приятная пара! Справитесь, здоровья малышам)

Гость|04.12.2017 19:41|

penzainform.ru писал(a):

Администрация Пензенского района взялась помочь в решении их жилищной проблемы и готова предоставить земельный участок
Продадут, на памперсы хватит на полгода. А кто-то из администрации построит на том месте новый коттедж.

Гость|04.12.2017 19:57|

Гость писал(a):

Помогли они. Чтобы построить дом надо стоимость 10 или даже 20 таких участков
Минимальный домик в один этаж с мансардой обойдётся в 20 тыр за метр, то есть всго порядка 1,5 лимона.

Гость|04.12.2017 20:10|

А что молчун слева опять стоит - вы же серьёзную должность занимаете, вы когда нибудь что то скажете людям!!!! Стоите с надутыми щеками

Имя: Гость
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