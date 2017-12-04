04.12.2017 | 17:40

Ольга Фейгина стала многодетной мамой, а у ее старшей дочки появились сразу два брата и сестра.

«У меня очень хороший муж - поддержал меня, сказал: «Не переживай, это счастье! Это радость! Если бог дал, значит, справишься со всем этим. Просто так боженька не дает», - рассказала многодетная мама.

Несмотря на то, что им несколько дней от роду, каждый из малышей уже показывает свой характер.

«Кто-то спокойный, кто-то более требовательный: «Хочу кушать и ждать не буду!» Ну за это время я уже сориентировалась, кого первым покормить, а кто подождет», - поделилась внимательная мать.

Пока Ольга готовилась к торжественной выписке, внизу ее и ребятишек ждали родные, друзья и, конечно же, супруг.

«Как можно не поддерживать любимую женщину в такой счастливый момент? Я был очень рад! У меня не опустились руки, они у меня только поднимаются, потому что нужна будет колоссальная помощь от меня лично», - отметил многодетный отец.

Помимо большого пополнения в семье, у Фейгиных из села Засечного появился еще один повод для радости. Администрация Пензенского района взялась помочь в решении их жилищной проблемы и готова предоставить земельный участок - такому количеству народа в однокомнатной квартире станет тесновато.

«Я думаю, что детки будут достойными продолжателями вашего рода, тех традиций, которые заложены в вашей семье», - поздравил счастливых родителей глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Кстати, в этом году в области родились четыре тройни. Три из них - из Пензенского района.