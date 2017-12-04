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Общество | Пензенцы стали победителями и призерами на чемпионате «Абилимпикс»

04.12.2017|11:49
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Пензенцы вернулись с наградами с III национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», который прошел с 1 по 3 декабря в Москве.

«В соревнованиях приняли участие более 900 победителей региональных чемпионатов из 75 субъектов Российской Федерации. Соревнования проходили по 67 компетенциям. В качестве экспертов выступили 700 работодателей и преподавателей, в том числе 11 представителей Сурского края», - сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Пензенцы продемонстрировали свое мастерство в семи компетенциях: «Веб-дизайн», «Дизайн персонажей/Анимация», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Зубной техник», «Медицинский и лабораторный анализ», «Поварское дело», «Фотограф-репортер».

В компетенции «Медицинский и лабораторный анализ» Надежда Евдокимова заняла первое место, Анна Гофман - третье.

Лучшим зубным техником признан Сергей Раковский, третье место завоевал Руслан Султанов.

Сардар Ишмухамедов занял второе место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация».

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