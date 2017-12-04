04.12.2017 | 16:24

В воскресенье, 3 декабря, на Соборной площади в Пензе состоялась акция «Александро-Невская ленточка», посвященная памяти князя Александра Невского.

«Данная акция входит в межрегиональный молодежный проект «Александр Невский - слава, дух, имя России», который был создан после указа Президента РФ В. В. Путина «О подготовке и проведении празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», - пояснили в Пензенской епархии.

Акция началась с молебна святому благоверному князю в Благовещенском храме, по окончании которого присутствующим напомнили: православная церковь причислила Александра Невского к лику святых не только за труды по защите Отечества.

«Основой внешней политики Александра Невского был не столько меч, сколько умелая дипломатия. Недаром в дореволюционной России он считался покровителем дипломатической службы», - уточнили в епархии.

После молебна участники акции прошли квест «Не в силе Бог, а в правде», а затем отправились на улицу Московскую, где раздавали пензенцам буклеты, ленточки и рассказывали о жизни святого благоверного князя.