В воскресенье, 3 декабря, заместитель главы администрации Пензы по градостроительству и архитектуре Магомед Агамагомедов проконтролировал ход работ на трех объектах капитального строительства в областном центре.
Чиновник посетил поселок Лесной, где прокладывается водопровод. Здесь завершены бетонные работы на резервуарах, продолжается их обваловка, а также установка опор наружного освещения, подготовлен участок для монтажа насосной станции.
Также заммэра побывал на территории будущей школы на Шуисте, где в настоящее время устраивается железобетонное перекрытие второго этажа здания образовательного учреждения, выполняется кирпичная кладка перегородок и наружных стен из пеноблока.
В микрорайоне Заря Магомед Агамагомедов оценил процесс строительства трех домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«В настоящее время выполнено устройство железобетонных перекрытий подвального этажа дома № 1. Осуществляется кирпичная кладка наружных стен, монтаж железобетонных панелей. Также продолжаются работы по строительству канализации», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
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