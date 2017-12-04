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Общество | На главных стройплощадках Пензы ведутся активные работы

04.12.2017|09:02
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В воскресенье, 3 декабря, заместитель главы администрации Пензы по градостроительству и архитектуре Магомед Агамагомедов проконтролировал ход работ на трех объектах капитального строительства в областном центре.

Чиновник посетил поселок Лесной, где прокладывается водопровод. Здесь завершены бетонные работы на резервуарах, продолжается их обваловка, а также установка опор наружного освещения, подготовлен участок для монтажа насосной станции.

Также заммэра побывал на территории будущей школы на Шуисте, где в настоящее время устраивается железобетонное перекрытие второго этажа здания образовательного учреждения, выполняется кирпичная кладка перегородок и наружных стен из пеноблока.

В микрорайоне Заря Магомед Агамагомедов оценил процесс строительства трех домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В настоящее время выполнено устройство железобетонных перекрытий подвального этажа дома № 1. Осуществляется кирпичная кладка наружных стен, монтаж железобетонных панелей. Также продолжаются работы по строительству канализации», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|04.12.2017 09:22|

Водопровод к коттеджу (временно используемый как СИЗО) "матери-героини", школа и трущобы без фундамента - это и есть главные стройки города? Сильно, чо...

Гость|04.12.2017 09:24|

Богохульники! А собор? Собор разве не главная стройка города?

Гость|04.12.2017 09:28|

Гость писал(a):

Сильно, чо..
Дурачок проснулся?

Гость|04.12.2017 09:30|

Гость писал(a):

04.12.2017 09:24|

Богохульники! А собор? Собор разве не главная стройка города?

Это главная стройка Архипопов, а не города.

Гость|04.12.2017 09:30|

penzainform.ru писал(a):

В воскресенье
Почему он этого не делает в рабочее время? За воскресенье ему бюджет в двойном размере заплатит.

Гость|04.12.2017 09:31|

Лучше бы этот уголовник строительство цирка проконтролировал.

Имя: Гость
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