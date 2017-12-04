04.12.2017 | 12:03

В понедельник, 4 декабря, в Москве состоялось награждение лауреатов премии Росздравнадзора РФ «За качество и безопасность медицинской деятельности».

По итогам работы 2016 года Министерство здравоохранения Пензенской области стало лауреатом 2-й степени. Лауреатом премии 1-й степени стал Краснодарский край.

На церемонии присутствовала делегация Пензенской области во главе с министром здравоохранения Владимиром Стрючковым, которому и была вручена престижная награда.

«Специальная всероссийская премия учреждена в 2015 году и присуждается на основе рассмотрения 36 критериев, отражающих различные направления медицинской деятельности. Впервые награды получили в 2016 году шесть субъектов Российской Федерации: Тюменская область, Краснодарский край, Астраханская, Новосибирская, Томская и Ростовская области», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.