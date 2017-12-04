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Общество | Минздрав Пензенской области стал лауреатом всероссийской премии

04.12.2017|12:03
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В понедельник, 4 декабря, в Москве состоялось награждение лауреатов премии Росздравнадзора РФ «За качество и безопасность медицинской деятельности».

По итогам работы 2016 года Министерство здравоохранения Пензенской области стало лауреатом 2-й степени. Лауреатом премии 1-й степени стал Краснодарский край.

На церемонии присутствовала делегация Пензенской области во главе с министром здравоохранения Владимиром Стрючковым, которому и была вручена престижная награда.

«Специальная всероссийская премия учреждена в 2015 году и присуждается на основе рассмотрения 36 критериев, отражающих различные направления медицинской деятельности. Впервые награды получили в 2016 году шесть субъектов Российской Федерации: Тюменская область, Краснодарский край, Астраханская, Новосибирская, Томская и Ростовская области», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Гость|04.12.2017 12:30|

Прям шквал пиара нашего Минздрава. К чему бы это?

Гость|04.12.2017 12:31|

А главный критерий почему забыли? - сократить расходы по максимуму.

Гость|04.12.2017 12:31|

В других областях ещё хуже дела с здравоохранением?

Имя: Гость
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