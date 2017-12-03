03.12.2017 | 12:58

В воскресенье, 3 декабря, в Пензенской области в связи с неблагоприятными погодными условиями объявили режим повышенной готовности. Соответствующее решение принял глава региона Иван Белозерцев.

«В ряде районов - сложная ситуация из-за продолжающегося ледяного дождя. К ликвидации последствий привлекаются дополнительные силы и средства», - написал губернатор в личном микроблоге.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что речь идет, в частности, о Земетчинском, Вадинском и Башмаковском районах. Из-за непогоды там нарушено электроснабжение десятков населенных пунктов, в которых проживают более 4 000 человек.

«В ликвидации последствий принимают участие 16 бригад. В их составе 96 человек оперативного ремонтного персонала. Еще 8 бригад направлены в зону аварий из других районов Пензенской области и 8 бригад из других регионов», - пояснили в пресс-службе.

В Вадинском районе электроснабжение удалось восстановить на большей части территории.