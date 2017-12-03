03.12.2017 | 14:42

«Вот и подошел к концу «Осенний марафон». Спасибо, что были с нами этой осенью. Огромное количество призов и подарков ждет своих счастливых обладателей», - обратился к слушателям диджей «Радио 101.8» Виталий Добров.

Акция, в которой приняли участие сотни пензенцев, завершилась, и настало время наградить активных слушателей подарками. Их предоставил постоянный партнер «Радио 101.8» - сеть магазинов «Моя родня».

«На протяжении всех осенних дней вы внимательно слушали «Радио 101.8», услышав песню про осень, тут же набирали знакомый номер. Мне очень приятно видеть ваши замечательные, добрые, улыбчивые лица», - произнесла диджей Нюрочка Чайковская, обращаясь к победителям акции.

Подарки достались людям разного возраста, профессий, но всех их объединяло то, что они долгое время остаются верными «Радио 101.8».

«Я очень часто пишу СМС в «Стол заказов», у меня там свой псевдоним. Мои заявки исполняют очень часто», - рассказала одна из победительниц.

«Желаю побольше розыгрышей, приятных сюрпризов, доброго здоровья и долгих лет жизни, как говорится», - высказалась другая слушательница.

Удачная осень плавно перешла в уютную зиму, ведь подарки от «Радио 101.8», а также сети магазинов «Моя родня» будут радовать их счастливых обладателей еще долгое время.