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Общество | Железнодорожный колледж посетили бывшие студенты с Кубы

02.12.2017|16:56
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Кубинцы-выпускники Железнодорожного техникума спустя 30 лет посетили дорогое сердцу учебное заведение. Хосе Мануэль Нуньес и Онесимо Пение Альварес с волнением обняли своих преподавателей. Многие педагоги уже не работают в учебном заведении, но на встречу с иностранными выпускниками все же нашли время и пришли, чтобы вспомнить годы обучения кубинских парней.

«Когда мы приехали сюда, нам было по 16 лет. Преподаватели нам были и за отцов, и за матерей, - и ругали, и помогали», - признался Хосе.

Хосе и Онесимо посетили музей техникума, где в роли лекторов-экскурсоводов выступили нынешние студенты. Гости внимательно слушали о жизни техникума, а позже признались, что очень скучают по тому беззаботному времени.

«Самые теплые чувства! Конечно, мы благодарны всему Советскому Союзу за образование, за воспитание», - отметил Онесимо.

«Я очень рада, что мы организовали такое мероприятие, которое позволяет сохранить историю, самобытность, культуру нашего учебного заведения», - подчеркнула руководитель музея филиала СамГУПС в городе Пензе Татьяна Пономарева.

Завершилась встреча поколений с разных континентов душевной беседой за круглым столом.

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Гость|02.12.2017 19:09|

Какаином угастили?

Имя: Гость
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