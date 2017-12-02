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Общество | В Пензенской области в 2017 году сумма перерасчетов за ЖКУ составила 10,4 млн

02.12.2017|10:25
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С начала текущего года Госжилстройтехинспекция по Пензенской области провела 2 427 проверок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, выдав нарушителям предписания. По результатам их исполнения жителям многоквартирных домов произведены перерасчеты, сумма которых составила 10,4 млн рублей.

Всего было выдано 785 предписаний, в настоящее время 535 из них исполнены, остальные находятся на контроле.

Больше всего нарушений в этом году допускается при начислении платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества. По этому направлению проведено 322 проверки, выдано 306 предписаний.

В настоящее время исполнены 53 из них, сумма перерасчета составила 2,6 млн рублей. Ожидается, что сумма перерасчета составит 28,8 млн рублей.

«Неправомерное и необоснованное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги волнует многих жителей региона. Особенно остро эти проблемы ощущают пензенцы. Госжилстройтехинспекция своевременно реагирует на изменения законодательства, регулирующего эту сферу жилищных правоотношений», - прокомментировала начальник ведомства Инна Левченко.

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