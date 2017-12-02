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Общество | В Пензе реконструировали спортивные площадки в Олимпийском парке

02.12.2017|16:42
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Сбылась мечта юных пензенских спортсменов - теперь у них есть современные площадки для игры в волейбол, баскетбол и футбол.

По инициативе горожан в рамках проекта под названием «Здоровая семья - здоровая нация» удалось отреставрировать спортплощадки. Деньги на ремонт собирали всем миром, помогли спонсоры.

«Ворота, инвентарь, трибуны, ограждения... Здесь у нас, получается, волейбольная площадка, а здесь - футбольная и баскетбольная. Мы делаем это, чтобы показать всем людям, что простые граждане могут что-то сделать, чтобы дать толчок», - отметил участник проекта Владимир Генералов.

«Наши площадки посещаются круглый год: здесь много детей занимаются из школ, из институтов ходят к нам, то есть заполняемость этой площадки будет постоянна», - подчеркнул директор ПКиО «Олимпийский» Сергей Арбеков.

На реконструкцию спортивных площадок в Олимпийском парке потратили около 700 тысяч рублей.

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