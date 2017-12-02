Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню инвалида, сообщил, что на 2018 год в федеральный бюджет заложено 80 миллионов рублей для реализации нового для области проекта. На эти средства планируется начать в Кичкилейке строительство первого реабилитационного центра для жителей региона, имеющих ограниченные возможности.
«Молодые люди там будут не только жить, но и трудиться, развиваться, и им будет предоставлена возможность развивать все свои способности», - отметил Олег Ягов.
Международный день инвалидов проводится ежегодно во всем мире уже 25 лет. В Пензенской области людям с ограниченными возможностями оказывается всесторонняя поддержка, реализуется программа «Доступная среда», проводится комплекс мероприятий, нацеленных на оказание необходимой помощи. За активную плодотворную работу в этом направлении члены общественных организаций были удостоены благодарностей и памятных подарков.
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать -
http://2qu.ru/smokeout