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Общество | На создание реабилитационного центра в Кичкилейке выделят 80 млн

02.12.2017|17:36
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Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню инвалида, сообщил, что на 2018 год в федеральный бюджет заложено 80 миллионов рублей для реализации нового для области проекта. На эти средства планируется начать в Кичкилейке строительство первого реабилитационного центра для жителей региона, имеющих ограниченные возможности.

«Молодые люди там будут не только жить, но и трудиться, развиваться, и им будет предоставлена возможность развивать все свои способности», - отметил Олег Ягов.

Международный день инвалидов проводится ежегодно во всем мире уже 25 лет. В Пензенской области людям с ограниченными возможностями оказывается всесторонняя поддержка, реализуется программа «Доступная среда», проводится комплекс мероприятий, нацеленных на оказание необходимой помощи. За активную плодотворную работу в этом направлении члены общественных организаций были удостоены благодарностей и памятных подарков.

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Гость|02.12.2017 19:40|

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