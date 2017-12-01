01.12.2017 | 13:19

В Заречном стартовал прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе общественных инициатив «Снежные фантазии».

В течение двух недель активисты, желающие воплотить в снежных фигурах свои творческие замыслы, могут обратиться в кабинет № 309 администрации Заречного, в центр «Лад» или же отправить заявку на адрес электронной почты dvor@zarechny.zato.ru.

К созданию фигур зареченцы смогут приступить, когда выпадет достаточно снега. После новогодних праздников творчество скульпторов оценит конкурсная комиссия. Победителя определят по нескольким критериям: оригинальность задумки, качество исполнения и максимальное количество участников.

«В 2017 году конкурс посвящен приближающемуся 60-летию Заречного, поэтому эта тема приветствуется. Подведение итогов состоится в марте, чтобы у конкурсантов было достаточно времени на проведение дворовых праздников и спортивных мероприятий, за которые они смогут получить дополнительные баллы», - сообщает портал «Город Z».

В 2016 году заявки на участие в творческом состязании подали жители 15 дворов. Реализовали идеи семь участников, однако в двух дворах снежные фигуры оказались разрушены вандалами.

Победителями конкурса «Снежные фантазии - 2017» стали жители дома № 19 в Молодежном проезде и дома № 10г на улице Зеленой. Первые украсили двор снежным троном, семьей снеговиков, сказочными героями и елочкой с игрушками ручной работы. Вторые изготовили из снега и льда символ города - лося.