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Общество | В Пензе определены места установки новогодних елок

01.12.2017|13:53
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В пятницу, 1 декабря, в администрации Пензы прошло совещание, темой которого стала подготовка города к Новому году и Рождеству. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По сведениям рекламной службы Пензы, для иллюминационного оформления будет дополнительно установлено 150 световых консолей на опорах наружного освещения от трассы М5 до памятника Победы. В ближайшее время завершится украшение улицы 8 Марта и других участков.

Сейчас готова главная елка на площади Ленина. 1 декабря состоится включение новогодних гирлянд, которые завершат ее праздничный образ.

Также определены площадки для размещения символов Нового года во всех четырех районах города.

В Ленинском районе, помимо главной елки, новогодние деревья будут установлены во дворах, благоустроенных по программе формирования комфортной городской среды: ул. Карпинского, 35, ул. Вяземского, 33, ул. Большая Бугровка, 44, и на проспекте Победы, 24, где также планируется залить каток.

В Железнодорожном районе новогодняя елка появится в сквере Дружбы, в Первомайском - около районного центра народного художественного творчества Пензенского района, в Октябрьском районе - в Могилевском дворике, Детском и Олимпийском парках, возле школы № 52 в микрорайоне «Заря».

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Гость|01.12.2017 14:20|

penzainform.ru писал(a):

возле школы № 52 в микрорайоне «Заря»
Школа №52 теперь в "Заре"? Давно перенесли?

Гость|01.12.2017 14:41|

Здравствуй жопа новый Год!

Гость|01.12.2017 14:43|

давно...и на победы тоже 52

Гость|01.12.2017 14:54|

Школу в Заре присоединили с 52-й.

Имя: Гость
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