01.12.2017 | 13:53

В пятницу, 1 декабря, в администрации Пензы прошло совещание, темой которого стала подготовка города к Новому году и Рождеству. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По сведениям рекламной службы Пензы, для иллюминационного оформления будет дополнительно установлено 150 световых консолей на опорах наружного освещения от трассы М5 до памятника Победы. В ближайшее время завершится украшение улицы 8 Марта и других участков.

Сейчас готова главная елка на площади Ленина. 1 декабря состоится включение новогодних гирлянд, которые завершат ее праздничный образ.

Также определены площадки для размещения символов Нового года во всех четырех районах города.

В Ленинском районе, помимо главной елки, новогодние деревья будут установлены во дворах, благоустроенных по программе формирования комфортной городской среды: ул. Карпинского, 35, ул. Вяземского, 33, ул. Большая Бугровка, 44, и на проспекте Победы, 24, где также планируется залить каток.

В Железнодорожном районе новогодняя елка появится в сквере Дружбы, в Первомайском - около районного центра народного художественного творчества Пензенского района, в Октябрьском районе - в Могилевском дворике, Детском и Олимпийском парках, возле школы № 52 в микрорайоне «Заря».