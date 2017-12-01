01.12.2017 | 13:28

Улица Львовская была отремонтирована в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и вошла в него как один из значимых для города объектов. Протяженность отрезка составляет почти три километра, от улицы Запорожской до улицы 40 лет Октября.

Местный житель обратил внимание, что в одну ночь исчезли решетки на нескольких ливнеприемниках. Он сообщил об этом по телефону.

«Были, да, были. Потому что я водитель, езжу на теплицу постоянно по этой улице. Вот, и они были, эти решетки. По-видимому, их сдали эти, как их называют… цветметчики», - рассказал мужчина.

По мнению местных жителей, исчезнувшие предметы заинтересовали нечистых на руку людей. Кто-то даже видел, как ночью некие граждане копошились у бордюров на проезжей части.

Водители ездят здесь максимально осторожно. Правда, в темное время суток кто-то уже сбил предупреждающее ограждение и наверняка повредил автомобиль.