01.12.2017 | 13:04

В городе Кузнецке Пензенской области завершаются работы, намеченные на 2017 год по плану реконструкции парка «Нескучный сад». Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Парки малых городов».

Основное внимание уделяется ограждению главного городского парка. Каменщики завершили кладку стены из современных строительных материалов. После того, как будет завершена реставрация чугунных секций, начнется их установка в проемы между столбами.

Новый вид ограждение парка примет не только со стороны улицы Комсомольской. На улице Калинина завершилась установка столбов, смонтировано более шестидесяти метров ограды.

«Ранее в городском парке Кузнецка было завершено асфальтирование дорожек. Работы приняты. Как показала экспертиза, качество асфальта соответствует параметрам, установленным проектно-сметной документацией. Кроме того, в 2017 году в парке должны быть установлены несколько новых светильников на центральной аллее», - сообщили в пресс-службе администрации города.