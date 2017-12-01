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Общество | Пензенцев предупредили об опасности выхода на водоемы в перволедье

01.12.2017|13:29
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Жителей Пензенской области и особенно рыбаков предупредили об опасности пребывания на водоемах в период перволедья.

С наступлением холодов некоторые пренебрегают мерами безопасности и выходят на лед, хотя безопасным для человека считается покрытие толщиной не менее 10-15 сантиметров.

«Кроме того, лед непрочен и там, где быстрое течение, бьющие ключи и стоковые воды, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Но это не пугает рыбаков, и они готовы рисковать своей жизнью ради улова», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим Управление по делам ГОЧС г. Пензы обратилось к населению с просьбой воздержаться от выхода на лед до его полного становления.

В настоящее время сотрудниками ведомства проводятся ежедневные рейды по водоемам города с распространением памяток, устанавливаются запрещающие знаки «Переход (переезд) по льду запрещен».

В Заречном, к примеру, на прудах установили уже 15 таких табличек. «Самым ненадежным специалисты называют лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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