01.12.2017 | 13:29

Жителей Пензенской области и особенно рыбаков предупредили об опасности пребывания на водоемах в период перволедья.

С наступлением холодов некоторые пренебрегают мерами безопасности и выходят на лед, хотя безопасным для человека считается покрытие толщиной не менее 10-15 сантиметров.

«Кроме того, лед непрочен и там, где быстрое течение, бьющие ключи и стоковые воды, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Но это не пугает рыбаков, и они готовы рисковать своей жизнью ради улова», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим Управление по делам ГОЧС г. Пензы обратилось к населению с просьбой воздержаться от выхода на лед до его полного становления.

В настоящее время сотрудниками ведомства проводятся ежедневные рейды по водоемам города с распространением памяток, устанавливаются запрещающие знаки «Переход (переезд) по льду запрещен».

В Заречном, к примеру, на прудах установили уже 15 таких табличек. «Самым ненадежным специалисты называют лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания», - сообщается на портале «Заречье сегодня».