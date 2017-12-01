01.12.2017 | 16:49

Специалисты регионального министерства здравоохранения намерены выйти с законодательной инициативой об упорядочении работы соляриев.

«Закрытие и запрет - меры недопустимые. Должна быть прозрачность, должны быть стандарты оказания услуг. Потребитель, приходя в солярий, должен быть уверен, что те или иные процедуры не нанесут вред его здоровью», - подчеркнул начальник юридической службы минздрава области Алексей Воеводин.

Бесконтрольное ультрафиолетовое облучение в специальных аппаратах, по мнению представителей медицинского сообщества, является шагом к развитию онкологических заболеваний, число которых в области растет ежегодно. В настоящее время на учете в областном диспансере состоит 5 917 человек с диагнозом «рак кожи».

«У лиц, посещающих солярий до 25 лет, увеличивается риск развития плоскоклеточного рака на 102%, базальноклеточного рака - на 40%», - привела статистику специалист-эксперт минздрава области Надежда Шейдорова.

Пока четкого плана, как регулировать деятельность организаций, в которых предлагают загорать под искусственным солнцем, нет. Первый шаг – это размещение в салонах, непосредственно рядом с соляриями, информационных табличек о возможных последствиях принятия таких ультрафиолетовых ванн.

Преждевременное старение, ожоги кожи, появление на ней различных папиллом и родинок, развитие онкологических заболеваний и катаракты - все это возможно после длительного посещения солярия.

Однако в некоторых случаях именно ультрафиолет оказывает и целебное действие. К примеру, в физиотерапевтическом отделении областного центра специальных видов помощи есть кабинет светолечения. Здесь установлены четыре прибора, которые являются медицинским оборудованием.

«Наши аппараты, конечно же, отличаются, потому что лампы, которыми они обустроены, излучают ультрафиолетовые волны другой длины. Они как раз обладают лечебным действием; на наших аппаратах невозможен загар. Мы использует эту аппаратуру для лечения кожных патологий - таких, как псориаз и атопические дерматиты», - пояснила врач-физиотерапевт Светлана Варламова.

Процедуры строго назначаются врачом и проходят под контролем медиков, которые в зависимости от целей регулируют дозу ультрафиолетового облучения.