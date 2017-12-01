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Общество | На портале «ПензаИнформ» объявлен конкурс «Новость года»

01.12.2017|10:29
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В первый день зимы, 1 декабря, на портале «ПензаИнформ» стартует конкурс «Новость года». Его победитель и призеры получат замечательные новогодние подарки.

Обладателю первого места достанется сертификат на 5 000 рублей в крупный продуктовый магазин, где можно приобрести все необходимое к новогоднему столу.

Приз за второе место - сертификат на 2 000 рублей в сеть кондитерских магазинов «ШокоШоп» и сертификат на фотосессию с собаками от питомника «Святозар».

Третье место поделят между собой два участника конкурса. Оба получат по сертификату на 2 000 рублей в «ШокоШоп».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно предложить новость с penzainform.ru, которая, на ваш взгляд, стала самой яркой в уходящем 2017 году.

Свой выбор (ссылку на новость) и его обоснование (3-5 предложений) нужно прислать до 14 декабря включительно на электронную почту konkurs@penzainform.ru.

В заявке необходимо указать свои имя, фамилию (ими будет подписана предложенная новость) и контактный телефон (номер публиковаться не будет, он нужен для связи с победителями).

Каждый участник может прислать только одну новость.

15 декабря редакция портала выберет из всех присланных новостей 20, и на «ПензаИнформ» стартует голосование. Оно продлится до 11:00 25 декабря, а в 12:00 в тот же день будут объявлены победитель и призеры. Ими станут те, чьи новости наберут наибольшее число голосов посетителей портала.

Если два человека предложат одну и ту же новость, которую редакция отберет для голосования, то в конкурс проходит первый приславший ее.

Если по результатам голосования будет два победителя, первое место достанется тому, кто прислал свою новость раньше. Аналогичный принцип будет использоваться в случаях со вторым и третьим местами.

С информацией о правилах конкурса можно ознакомиться здесь.

Внимание! Похожий конкурс стартует в группе Penzainform.ru в соцсети «ВКонтакте», там будет свое голосование и свои победители.

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Гость|01.12.2017 11:08|

однозначно про "чухальник" - это новость года !

Гость|01.12.2017 11:47|

Гость писал(a):

однозначно про "чухальник" - это новость года !
Шли на почту, участвуй в конкурсе!

Имя: Гость
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