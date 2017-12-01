01.12.2017 | 15:28

В Доме молодежи прошел слет поисковых отрядов региона. Здесь любители военной истории подвели итоги своей работы за 2017-й год.

«Ребятам интересно «поднять» человека и узнать его судьбу, и чтобы об этом узнали родственники погибшего бойца. Наверное, это не только интересно, но еще и достойно», - отметил руководитель регионального центра патриотического воспитания Юрий Краснов.

В Пензенской области действуют восемь поисковых отрядов, участниками которых являются около 150 человек, в том числе и представительницы прекрасной половины человечества. Светлана Грудина - одна из них.

«Очень много людей погибло в годы Великой Отечественной войны; многие из них забыты. Мы считаем, что это несправедливо», - поделилась девушка.

Ордена и медали, винтовки, пулеметы, каски, штыки, личные вещи солдат. Это - эхо Великой Отечественной войны.

«Вот самая редкая находка. Кажется, что это детская игрушка, а на самом деле это самодельный партизанский автомат. Непонятно даже, из частей какого оружия он сделан, но это подлинный партизанский автомат, сделанный на какой-то партизанской базе из подручного орудия», - рассказал и показал участник поискового отряда «Поиск-вездеход» Дмитрий Плюцак.

Лучшим поисковикам Сурского края вручили грамоты и медали.