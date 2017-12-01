01.12.2017 | 15:33

На одном из проблемных перекрестков в Пензе появились новые дорожные знаки. Об этом депутат городской думы Юрий Зиновьев написал на своей странице в Facebook в пятницу, 1 декабря.

«Установили новые знаки по направлению движения на перекрестке улицы Ладожской и 1-го Виражного проезда, там, где всегда были большие пробки», - пояснил народный избранник.

Если раньше главной была дорога прямо по Ладожской, то теперь, в соответствии с новыми знаками, приоритет предоставляется водителям, поворачивающим с Ладожской на 1-й Виражный проезд и обратно.

Юрий Зиновьев призвал всех, кто часто бывает в этом районе, быть очень внимательными. Он прикрепил к своему сообщению фотографии с перекрестка и схему движения.