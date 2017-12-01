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Общество | Депутат предупредил пензенцев о новых знаках на перекрестке в Арбекове

01.12.2017|15:33
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На одном из проблемных перекрестков в Пензе появились новые дорожные знаки. Об этом депутат городской думы Юрий Зиновьев написал на своей странице в Facebook в пятницу, 1 декабря.

«Установили новые знаки по направлению движения на перекрестке улицы Ладожской и 1-го Виражного проезда, там, где всегда были большие пробки», - пояснил народный избранник.

Если раньше главной была дорога прямо по Ладожской, то теперь, в соответствии с новыми знаками, приоритет предоставляется водителям, поворачивающим с Ладожской на 1-й Виражный проезд и обратно.

Юрий Зиновьев призвал всех, кто часто бывает в этом районе, быть очень внимательными. Он прикрепил к своему сообщению фотографии с перекрестка и схему движения.

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Гость|01.12.2017 15:47|

ну наконец то. одно правильное решение за полгода. Еще бы камеру поставили, чтоб умники с левого ряда направо под ж/д переезд бы не поворачивали

Гость|01.12.2017 15:48|

Давно пора

Гость|01.12.2017 15:51|

Уж все ли в порядке с депутатами? Что-то не похоже на наших.

Гость|01.12.2017 16:02|

penzainform.ru писал(a):

то теперь, в соответствии с новыми знаками, приоритет предоставляется водителям, поворачивающим с Ладожской на 1-й Виражный проезд и обратно.
Не всем.

Гость|01.12.2017 16:09|

Гость писал(a):

Уж все ли в порядке с депутатами? Что-то не похоже на наших.
С этим ВСЕ в порядке ))

Гость|01.12.2017 16:10|

А в терновке стрелку на светофоре на Спутник додумаются продлить?

Гость|01.12.2017 16:13|

Брюханков & гоняев ставили! Скоро знаки упадут

Имя: Гость
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