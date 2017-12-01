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Общество | Безлимитный трафик на YouTube теперь доступен абонентам «МегаФона»

01.12.2017|10:52
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Безлимитный трафик при просмотре Youtube стал доступен абонентам «МегаФона» на тарифах «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Ранее на «Включайся! Смотри» оператор предоставлял пакет на просмотр видео в Youtube в размере 20 ГБ.

Тарифная линейка «Включайся!», которую оператор представил весной 2017 года, создана на основе потребностей абонента. Главное в тарифах - это принцип приоритета: любителям слушать музыку предлагается доступ и безлимитный трафик к музыкальным сервисам; поклонникам общаться в Сети оператор наполнил тариф безлимитным трафиком на социальные сети и мессенджеры; «говорящим» абонентам предложили большой пакет минут, а фанатам видео – 50 ТВ-каналов, 4 фильма и безлимитный трафик на сервис «МегаФон.ТВ», а также 20 ГБ на YouTube.

В итоге были созданы шесть тарифов, сами названия которых отражали суть предложения: «Общайся», «Слушай», «Смотри», «Пиши», «Говори» и «Премиум».

Смотреть видео безлимитно могут также абоненты тарифа «Включайся! Общайся», где трафик на пользование социальными сетями не тарифицируется, в том числе на просмотр видео внутри сетей, даже через встроенные плееры YouTube, Rutube и Vimeo.

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