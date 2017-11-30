30.11.2017 | 10:57

В Заречном в очередной раз готовится акция, во время которой с городских улиц убирают брошенный транспорт.

Ставшие ненужными своим хозяевам машины зафиксированы на улицах Заречной, Ахунской, Озерской, Западной, Мира, Строителей, Зеленой, Ленина, Комсомольской, Фадеева, Братской, на проспекте Мира. Всего насчитывается около 50 таких автомобилей.

«Владельцам автомашин, длительное время установленных на проезжих частях дорог и временных парковочных местах вдоль дорог, необходимо в срок до 29 декабря 2017 года убрать автотранспорт, препятствующий уборке дорог. В случае невыполнения требования после 29 декабря в отношении автомашин будут производиться действия по признанию их бесхозяйными и обращению в муниципальную собственность с последующей утилизацией», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на отдел городской инфраструктуры и жилищной политики администрации Заречного.

Дополнительную информацию можно получить в администрации города, кабинет 216, телефоны: 65-24-09, 60-36-12.

Подобные акции стали традиционными для Заречного. Последняя проходила весной этого года. А в 2016-м в список бесхозяйных автомобилей вошли 19 транспортных средств. Большую часть из них составили отечественные машины: «Лады» от первой до десятой модели и машины марки ГАЗ. Однако среди автохлама попались и иномарки: Opel, Ford и Mitsubishi.